В пятницу, 2 июля, в Украине начал действовать карантин для противодействия штамму коронавируса "Дельта". Совет национальной безопасности и обороны дал рекомендации, которые были утверждены Кабмином Украины. Давайте разберемся, что это за ограничения.

Иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, которые не имеют вида на жительства и хотят попасть в Украину, необходимо на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. Это касается тех, кто прибывает из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель. Если результат теста будет отрицательным - можно попасть на территорию Украины.

При отказе от прохождения теста или подтверждении теста - въезда запрещен.

Это касается и тех граждан, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель. Если результат положительный - они должны уйти на самоизоляцию или обсервацию.

От зоны пограничного контроля до санитарной зоны таких людей должны сопровождать сотрудники Национальной полиции. С санитарной зоны людей направляют в места обсервации, либо в больницы для госпитализации.

Отметим, что санитарные зоны должны находиться за пределами территории пунктов пропуска через границу.

Также важно помнить, что список стран намерены постоянно обновлять, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране.

Напомним, что "Дельта"-штамм стал самым распространенным вариантом COVID в США. Кроме того, дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку, заявление сделал ведущий научный сотрудник ВОЗ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.