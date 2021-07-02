Узбекистан ограничил работу социальных сетей [ Редактировать ]
Источник: Sputnik Узбекистан
Власти Узбекистана ограничили работу "ряда социальных сетей". Каких именно - не уточняется. Об этом сообщила Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).
"Ограничено использование ряда социальных сетей в связи с нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан", - сообщает ведомство. Ограничения вводятся до "устранения выявленных недостатков".
16 апреля в Узбекистане приняли поправки к закону "О персональных данных", которые обязывают интернет-ресурсы хранить персональные данные граждан Узбекистана на серверах на территории страны.
IT-компании обязали передать властям всю личную информацию пользователей, которую им необходимо предоставить для регистрации - имена, номера телефонов и паспортные данные.
Узкомнадзор ранее предупреждал Facebook, Google, Mail.ru Group, Microsoft, Telegram, Tencent, TikTok, Twitter и "Яндекс" о необходимости соблюдения новых норм.
Местные СМИ сообщают, что с утра 2 июля, у жителей Узбекистана возникли проблемы с доступом к "ВКонтакте", TikTok, Twitter и Skype. Пользователи жалуются на очень медленную передачу данных.
Напомним, что в ноябре 2020 года власти государства Соломоновы Острова запретили Facebook в стране. Кроме островной державы, доступ в крупнейшую соцсеть в мире запрещен в Иране, Китае и КНДР. А в начале июня власти Нигерии приостановили работу Twitter.
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