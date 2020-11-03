В Узбекистане любителям пеших прогулок будут выплачивать деньги. Соответствующий указ подписал глава государства, передает focus.ua.

Деньги будут получать лица старше 18 лет. При этом, за каждые пройденные 10 тысяч шагов в сутки на электронный кошелек пеших активистов будут начислять 3 тысячи сумов – это около 30 центов.

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Впрочем, можно заработать и больше. Если вам повезет и за месяц вы сделаете больше шагов, чем все остальные жители вашего города, можно разжиться суммой 300 тысяч сумов (около $30). В деревнях эта сумма выше – 518 тысяч сумов (примерно $50). А если вы окажетесь самым активным пешим ходоком в стране, то сможете стать обладателем 1 миллиона сумов (почти $100).

Деньги на выплаты планируют выделять за счет специального сбора, который будет взиматься с производителей вредных для здоровья продуктов. Что именно входит в их число, пока не уточняется.

Ранее мы писали о том, что мужчина пробежал из Луцка в Ривне и получил 5 тысяч долларов.