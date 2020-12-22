Советская и российская актриса Ирина Муравьева госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у 71-летней Муравьевой вирусную пневмонию и коронавирус, сообщаеьт Telegram-канал Mash.

Муравьева почувствовала себя плохо еще 10 декабря: она жаловалась на озноб, головную боль, температуру и першение в горле. День ото дня актрисе становилось хуже.

18 декабря ее в тяжелом состоянии забрала машина скорой помощи. Сейчас народная артистка России находится под постоянным наблюдением врачей в палате. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

РИА Новости сообщает со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову, что Ирина Муравьева лечится от коронавируса дома.

Ирина Вадимовна Муравьева родилась в 1949 году в Москве, училась в драматической студии при Центральном детском театре, в котором проработала с 1970 по 1977 годы.

Позже, с 1977 по 1991 годы работала в театре имени Моссовета, в 1978-1982 годах училась в ГИТИСе. В 1993-м поступила на службу в Малый театр, где за 16 лет ей удалось сыграть такие значительные роли как Раневскую в "Вишневом саде" и Аркадину в "Чайке", Купавину в "Волках и овцах", Гурмыжскую в "Лесе", Мамаеву в "На всякого мудреца довольно простоты".

С начала 1970-х актриса много снималась в кино и на телевидении. Ее первая экранная роль состоялась в картине "Чисто английское убийство" (1974).

Самые знаменитые персонажи Ирины Муравьевой в кино - это Людмила "Москва слезам не верит", Нина Соломатина в фильме "Карнавал" и Надя Клюева "Самая обаятельная и привлекательная".

Ирина Муравьева в фильме "Москва слезам не верит". Режиссер Владимир Меньшов, 1979 год

За роль в картине "Москва слезам не верит" актриса получила Государственную премию СССР в 1980. В 1993 году она стала народной артисткой России.

Напомним, что за последние время ушла из жизни целая плеяда популярных артистов советского времени: Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Александр Немченко, Светлана Обидина, Борис Плотников, Нина Иванова.