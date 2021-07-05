Под Исландией обнаружен затонувший континент размером с Австралию [ Редактировать ]
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Международная группа геологов обнаружила скрытый континент под Исландией, который простирается от Гренландии до Европы. Новый континент получил название на честь острова – "Исландия".
Как сообщает Express, затонувший континент обладает площадью около 600 тысяч км2, но, когда прилегающие районы к западу от Великобритании будут включены в "Великую Исландию", вся территория может составить около миллиона км2, что сопоставимо с площадью Австралии.
"Великая Исландия"
Если будет доказано, что находка действительно является древним континентом, то это будет означать, что суперконтинент Пангея, который включал в себя всю сушу Земли и распался более 50 миллионов лет назад, на самом деле не полностью расколося.
Это открытие также бросает вызов давним научным представлениям о протяженности океанической и континентальной коры в Североатлантическом регионе и о том, как формировались вулканические острова, такие как Исландия.
Присутствие континентальной, а не океанической коры, также может вызвать дискуссии о новом источнике минералов и углеводородов, оба из которых содержатся в континентальной коре.
Профессор Джиллиан Фулджер, заслуженный профессор геофизики факультета наук о Земле Даремского университета, провела исследование и обнаружила то, что может объснить процесс формирования острова Исландия на платформе древнего континента.
"Исландия всегда озадачивала геологов, поскольку существующие теории о том, что она построена из океанической коры и окружена ею, не подтверждаются многочисленными геологическими данными. Например, кора под Исландией имеет толщину более 40 км – в 7 раз толще, чем нормальная океаническая кора. Это просто невозможно объяснить. Однако, когда мы рассмотрели возможность того, что прямо под морем есть скрытый континент, все наши данные внезапно обрели смысл", – прокомментировала Джиллиан Фулджер.
В настоящее время исследовательская группа работает с коллегами со всего мира над работой по проверке теории о новом континенте.
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