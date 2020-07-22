В восточной части Африки из-за тектонического разлома может появиться новый континент и океан. Правда, произойдет это нескоро - через 5-10 млн лет, сообщает NBC News.

Речь идет о регионе Афар на границе Нубийской, Сомалийской и Арабской плит. Это пустынное пространство в Эфиопии находится на стыке трех тектонических плит, которые очень медленно отделяются друг от друга благодаря движению магмы под земной корой.

На протяжении последних 30 млн лет плита, на которой находится Аравийский полуостров, постоянно удаляется от Африки. Благодаря этому процессу появились Красное море и Аденский залив. В конечном итоге этот процесс расколет Африку на две части и создаст новый океанский бассейн, считают ученые.

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Вместе с тем Сомалийская плита, на которой находятся Эфиопия и Кения, налезает на еще на одну плиту - Нубийскую. Хотя плиты тектонические плиты движутся по несколько миллиметров год, в итоге это может привести к серьезному разлому. Тогда в Индийском океане появится микроконтинент типа Мадагаскара, состоящий из частей территорий Эфиопии, Кении и Сомали.

Специалисты наблюдают за этим участком уже более 15 лет после того, как в юго-западной части Кении появился гигантский разлом глубиной 56 километров. В настоящее время ученые изучают активность вулканов в Восточной Африке при помощи спутникового наблюдения. Они уверены, что именно вулканы станут причиной окончательного разлома континента.

Ранее сообщалось, что ученые нашли под Европой древний затерянный континент.