Правительство Норвегии приняло решение продлить карантинные ограничения в связи с распространением штамма коронавирусной инфекции "Дельта".

Согласно новому документу, ограничения будут распространятся в отношении обслуживания столиков в ресторанах и барах. Также нельзя собираться группами более 20 человек в частных домах, к тому же взрослые пока не смогут заниматься спортом.

Существует риск, что "Дельта" штамм вызовет четвертую волну инфекции среди невакцинированной части населения, среди тех, кто получил только одну дозу или относится к уязвимым группам.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения страны заявили, что новый штамм может стать доминирующим в Норвегии уже в июле. В настоящее время почти две трети взрослого населения получили первую дозу прививки от COVID-19, еще 37% взрослых полностью привиты.

Читайте также, на территории Литвы приняли решение отменить все существующее карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Согласно новому постановлению правительства, теперь не нужно будет носить защитные маски на улицах и во время занятий спортом.

Кроме того, в Украине начал действовать карантин для противодействия штамму коронавируса "Дельта". Совет национальной безопасности и обороны дал рекомендации, которые были утверждены Кабмином Украины, санитарные зоны должны находиться за пределами территории пунктов пропуска через границу.

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