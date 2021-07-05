В понедельник, 5 июля, в Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение об их минировании.

Об этом заявили в "Укрзализнице".

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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