В Киеве "заминировали" вокзалы [ Редактировать ]
В понедельник, 5 июля, в Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение об их минировании.
Об этом заявили в "Укрзализнице".
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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