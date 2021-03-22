В Киеве "заминировали" правительственный квартал [ Редактировать ]
В понедельник, 22 марта, на улице Грушевского "заминировали" административное здание. Об этом сообщили в полиции Киева.
Так, на электронную почту полиции пришло сообщение, что возле здания заложено самодельное взрывное устройство.
По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.
Правоохранители проводят проверку прилегающей территории и транспортных средств, находящихся рядом. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление личности "минера".
Ранее мы писали, что в Киеве заминировали семь станций метро.
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