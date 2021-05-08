В Киеве 8 мая поступило сообщение о минировании ряда объектов. Проверяют аэропорт "Киев" и медицинские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

На электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Работники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

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Кроме того, на улице Грушевского "заминировали" административное здание. На электронную почту полиции пришло сообщение, что возле здания заложено самодельное взрывное устройство, По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

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