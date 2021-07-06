Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружены у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от поселка Палана. Выживших с воздуха не видно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Известно, что он заходил на посадку с моря. На месте падения видно обгоревшее пятно и кабину Ан-26.

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Сесть там невозможно из-за слишком крутой сопки. Спасатели будут добираться до места пешком.

Напомним, утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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