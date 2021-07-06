На Камчатке пропал самолет: появились первые подробности [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
Самолет перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту, сообщили в экстренных службах.
На борту - 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, и шесть членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина.
В экстренных службах предполагают, что борт мог упасть в море. Согласно одной из версий, это могло произойти из-за ошибки пилотирования при плохой видимости.
В то же время, в пресс-службе регионального правительства сообщают, что не располагают данными о падении пассажирского самолета. Также МЧС опровергло информацию об обнаружении возможного места падения Ан-26. Место падения самолета пока не обнаружено, сообщили в МЧС России.
Власти Камчатки сообщили, что самолет заходил на посадку со стороны суши, а не моря. Ан-26 перестал выходить на связь в 10 км от аэропорта Палана.
Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.
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