Платежки за отопление: что значит новая графа [ Редактировать ]
В Киеве появится авансовый платеж за отопление. Это значит, что определенный процент оплаты можно будет осуществить в летний период. Эта процедура не принудительная, а по желанию.
Чиновники считают, что это поможет вовремя начать отопительный период в Киеве, сделает зимние счета за отопление более сбалансированными, а также уменьшит нагрузку на потребителей.
Так, совсем скоро киевляне получат платежки с новой графой.
Рекомендуемые авансовые платежи за тепло - новая графа в платежках "Киевтеплоэнерго" в июле. Предоплата позволит снизить финансовую нагрузку на клиентов зимой.
Аванс за отопление составляет 10 грн за квадратный метр отапливаемой площади.
Выглядит "обновленная" платежка вот так:
Такая система была и раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.
Причины изменения тарифов в Киеве:
- на 15% выросла стоимость природного газа для населения
- на 79% - для категорий "учреждения", "религиозные организации" и "прочие потребители"
- на 10% повысился тариф на услуги по распределению природного газа
- на 10% выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ (с 854,1 до 937,74 грн/Гкал)
- в тариф включены расходы на приобретение и оснащение зданий счетчиками тепла и горячей воды в размере более 233 млн грн
- на 42% выросла стоимость электроэнергии
На сегодняшний день общая задолженность киевлян за услуги "Киевтеплоэнерго" составляет 3,6 млрд грн (из них 2,06 млрд грн – за тепло).
Ранее мы писали о том, что в Киеве резко "взлетели" тарифы на парковку.
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