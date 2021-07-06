В Киеве появится авансовый платеж за отопление. Это значит, что определенный процент оплаты можно будет осуществить в летний период. Эта процедура не принудительная, а по желанию.

Чиновники считают, что это поможет вовремя начать отопительный период в Киеве, сделает зимние счета за отопление более сбалансированными, а также уменьшит нагрузку на потребителей.

Так, совсем скоро киевляне получат платежки с новой графой.

Рекомендуемые авансовые платежи за тепло - новая графа в платежках "Киевтеплоэнерго" в июле. Предоплата позволит снизить финансовую нагрузку на клиентов зимой.

Аванс за отопление составляет 10 грн за квадратный метр отапливаемой площади.

Выглядит "обновленная" платежка вот так:

Такая система была и раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.

Причины изменения тарифов в Киеве:

на 15% выросла стоимость природного газа для населения

на 79% - для категорий "учреждения", "религиозные организации" и "прочие потребители"

на 10% повысился тариф на услуги по распределению природного газа

на 10% выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ (с 854,1 до 937,74 грн/Гкал)

в тариф включены расходы на приобретение и оснащение зданий счетчиками тепла и горячей воды в размере более 233 млн грн

на 42% выросла стоимость электроэнергии

На сегодняшний день общая задолженность киевлян за услуги "Киевтеплоэнерго" составляет 3,6 млрд грн (из них 2,06 млрд грн – за тепло).

Ранее мы писали о том, что в Киеве резко "взлетели" тарифы на парковку.

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