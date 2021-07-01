Оплачивать можно как через приложения, так и наличными/ фото: 12 канал

С 1 июля 2021 года в центральной части столицы Украины и примыкающих к ней районах поднялись цены на парковку автомобилей. Таким образом, за паркование на муниципальных местах теперь нужно выложить не 10, а 35 гривен.

Согласно новым правилам в зоне I, которая находится в центральной части города за час простоя транспортного средства нужно будет заплатить 35 гривен, а во II - 25 гривен. При этом в спальных районах Киева стоимость парковки по-прежнему составляет 5 гривен. В течение первых 2 недель, после введения нового тарифа, водителей не будут штрафовать за неуплату.

Отмечается, что в случае уклонения от платы за парковку, водителям полагается штраф в размере 500, 700 либо же 1000 гривен в зависимости от конкретной зоны. Известно, что оплата сможет производится с помощью приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Также существует возможность наличной оплаты через терминалы EasyPay.

Ранее мы писали, что территорию Киева разделили на три зоны платной парковки. Номер зоны можно узнать на дорожных знаках и в мобильных приложениях для оплаты услуг за парковку, чем ближе к центру расположена зона, тем дороже будет стоить оставить там свое авто.

Кроме того, в столице на парковках, которые принадлежат городу, отменена плата за стоянку транспортных средств с 5 апреля 2021 года. Столь серьезная мера неукоснительно приведет к потерям в городском бюджете, однако являлась важным решением.

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