В Киеве власти приняли решение ввести рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи были равномерно распределены на весь год.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Это означает, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

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По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период, сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей. "Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний", - отметил Пантелеев.

Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в платежках за июнь киевлянам предложен рекомендованный авансовый платеж.

"Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указан отдельной строкой в платежном документе", - сообщил он.

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