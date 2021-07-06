Між Росією та ЄС розгортається новий конфлікт через Шампанське. Кремль заборонив на території РФ називати "шампанським" будь-які ігристі вина іноземного походження, навіть зроблені у французькому регіоні Шампань, де, власне, сотні років тому і було винайдено цей напій.

Тепер на полицях магазинів федерації може бути лише "Совєцкє" шампанське, виготовлене в Росії. Більше про війну за назви - розкаже Олена Абрамович.

Роки боротьби європейських юристів за ексклюзивне використання слова "шампанське" у випадку з Росією дали зворотний ефект.

У Москві вирішили: якщо французи можуть вимагати використовувати цю назву лише для "вина з бульбашками" з регіону Шампань, то РФ захищатиме своїх виробників так само. 2 липня Путін підписав указ, який шокував європейців. Писати кирилицею "Шампанське" на етикетці тепер мають право виключно російські виробники.

Шарль Гомер, гендиректор "Комітету шампанського":

Це трагедія для виробників, які втратили право використовувати цю назву. Для російських споживачів це теж погано, їх позбавляють можливості цінувати якість та походження вин. І для нашого бізнесу з Росією - це також прикро, бо ми тимчасово не зможемо експортувати до неї шампанське.

Усі іноземні напої, зокрема з французького Шампаню, треба маркувати як "ігристе вино", вирішили у Кремлі. У відповідь керівники об'єднання шампанських вин закликали членів асоціації на певний час припинити всі поставки до Росії. А до Брюсселя вони звернулися з вимогою "натиснути" на Росію. У Єврокомісії пообіцяли висловити стурбованість.

Міріам Гарсіа Феррер, речниця Єврокомісії:

Це матиме значний вплив на експорт вина, тому ми зробимо все необхідне, щоб висловити свою стурбованість та незгоду з цим законом, якщо його буде ухвалено, оскільки, на даний момент це все ще законопроєкт. Якщо закон набуде чинності, ми станемо на захист наших прав та будемо вживати необхідних заходів.

Назва "шампанське", яка стосується ігристих вин з французького регіону Шампань, захищена у 120 країнах світу. Україна теж, до речі, не так давно перестала використовувати цю назву для зроблених у нас вин. Білорусь та Росія - єдині в Європі, хто продовжує, як тут кажуть, "паразитувати на відомому бренді". Та у Кремлі переконують - росіяни розуміють, що таке радянське шампанське. І 73% населення п'ють саме місцеві ігристі вина, а не імпортні.

Дмитро Пісков, речник Кремля:

Ну слухайте, це ж така історія давня, з назвою. Вона йшла з радянських часів. Я б від детальних коментарів утримався. Закон ухвалено, його повинні дотримуватися.

Люксовий бренд Moët-Hennessy, який чимало заробляє на російському ринку, після дводенної призупинки експорту таки пішов на поступки й оголосив, що змінить етикетку. Там, мабуть, пам'ятають 2015, коли росіяни показово утилізували європейські сири, м'ясо, фрукти у відповідь на санкції Брюсселя. І розуміють, наскільки важко Євросоюзу вести перемовини з РФ.