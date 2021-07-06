Во вторник, 6 июля, на центральном пляже в Кирилловке случилось чрезвычайное происшествие - молодого человека убило током. Трагедия произошла утром, сообщает ria-m.tv.

Парень якобы работал на одном из пунктов водных развлечений, расположенном ближе к базе "Терешковой", и пришел с утра надувать один из аттракционов. Как выяснилось, на месте не было заземления, и его ударило током.

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До приезда скорой помощи пострадавшего пытались откачать отдыхающие, на глазах у которых все произошло, но тщетно. Медики констатировали смерть молодого человека.

По словам отдыхающих, в тот же день в Кирилловке стали массово закрываться киоски, пункты проката, водные аттракционы. Полиция и контролирующие службы после ЧП начали массовую проверку предпринимателей на предмет соблюдения техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Харькове девочка коснулась провода руками, и ее ударило током. В результате она сорвалась с конструкции моста и упала. Медики лишь констатировали смерть.

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