Хотел сделать селфи: во Львове током убило юношу [ Редактировать ]
В среду, 29 января, во Львове на железнодорожной станции Пидзамче на улице Опришковской случилось происшествие. Известно, что от удара током погиб молодой парень. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Житель города Львова 2001 года рождения взобрался на железнодорожный вагон и был смертельно поражен током от контактной сети", - сообщили в департаменте.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18-летний львовянин. Также установлено, что вместе со своим братом и другом, парень прогуливался железнодорожными путями и решил сделать селфи на вагон-цистерне. Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о том, что псевдоврач пытал женщин током.
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