В среду, 29 января, во Львове на железнодорожной станции Пидзамче на улице Опришковской случилось происшествие. Известно, что от удара током погиб молодой парень. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Житель города Львова 2001 года рождения взобрался на железнодорожный вагон и был смертельно поражен током от контактной сети", - сообщили в департаменте.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18-летний львовянин. Также установлено, что вместе со своим братом и другом, парень прогуливался железнодорожными путями и решил сделать селфи на вагон-цистерне. Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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