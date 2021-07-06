Во вторник вечером, 6 июля, внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов. Сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а теперь не работают сайты СБУ, НАБУ и других структур. Об этом сообщает РБК-Украина.

По состоянию на сейчас известно, что работать перестали сайты:

Офиса президента;

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

Службы внешней разведки;

Госслужбы спецсвязи и защиты;

Государственного бюро расследований.

Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе этих веб-сайтов.

Позже в СБУ рассказали, что проблемы в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера.

Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера.

Напомним, что подсчитано точное количество сайтов в Интернете.

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