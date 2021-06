В работе сайтов Amazon, Spotify, Twitch, Reddit, Stackoverflow, GitHub, PayPal и других сервисов наблюдаются сбои. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Также недоступны сайты крупнейших мировых СМИ, в частности, Finiancial Times, The New York Times, Bloomberg News, CNN, WSJ, The Guardian, The New York Times и BBC.

В редакции британской газеты The Guardian сообщили Reuters, что ее сайт и приложение "упали" из-за обширного отключения интернета. Также от отключения перестал работать сайт правительства Великобритании gov.uk.

Многие сайты, на которых произошли сбои, выдают ошибку 503. Она означает, что сервер, на котором базируется ресурс, в данный момент не может обработать новые запросы к базе данных.

Сбой с доступом к интернет-ресурсам вызван проблемами в работе популярного CDN-провайдера Fastly. В компании подтвердили сбой и сообщили, что разбираются с поломкой и работают над ее устранением.

Сеть доставки содержимого (CDN) - географически распределенная сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку содержимого конечным пользователям интернета. Провайдеры используют CDN для увеличения скорости загрузки пользователями аудио-, видео-, программного, игрового и других видов цифрового содержимого.

