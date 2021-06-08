Сайты Spotify, Amazon, PayPal и крупнейших мировых СМИ перестали открываться [ Редактировать ]
Источник: getflywheel.com
В работе сайтов Amazon, Spotify, Twitch, Reddit, Stackoverflow, GitHub, PayPal и других сервисов наблюдаются сбои. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Также недоступны сайты крупнейших мировых СМИ, в частности, Finiancial Times, The New York Times, Bloomberg News, CNN, WSJ, The Guardian, The New York Times и BBC.
В редакции британской газеты The Guardian сообщили Reuters, что ее сайт и приложение "упали" из-за обширного отключения интернета. Также от отключения перестал работать сайт правительства Великобритании gov.uk.
Многие сайты, на которых произошли сбои, выдают ошибку 503. Она означает, что сервер, на котором базируется ресурс, в данный момент не может обработать новые запросы к базе данных.
Сбой с доступом к интернет-ресурсам вызван проблемами в работе популярного CDN-провайдера Fastly. В компании подтвердили сбой и сообщили, что разбираются с поломкой и работают над ее устранением.
Сеть доставки содержимого (CDN) - географически распределенная сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку содержимого конечным пользователям интернета. Провайдеры используют CDN для увеличения скорости загрузки пользователями аудио-, видео-, программного, игрового и других видов цифрового содержимого.
Напомним, что подсчитано точное количество сайтов в Интернете.
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