Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира в Москве [ Редактировать ]
Источник: Ассоциация пляжного футбола Украины
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в чемпионат мире, который состоится в Москве с 19 по 29 августа. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации пляжного футбола Владислав Ващук.
Для тех, кто не в теме - сборная Украины по пляжному футболу выиграла пропуск на чемпионат мира в Москве. На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины принял решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории и поездка сборной на Чемпионат Мира невозможна.
Ващук добавил, что Ассоциация приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств и ведомств Украины.
Мне вместе со всеми горько осознавать, что этот чемпионат, скорее всего, пройдет без нашей сборной.
Но решение уже принято. И оно не оспаривается.
Украина завоевала путевку на чемпионат мира по итогам отборочного турнира в Португалии, заняв второе итоговое место в европейской квалификации. "Желто-синие" должны были стать одной из четырех европейских команд, которые сыграют на мировом первенстве. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира 8 лет назад.
Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Мнение мое, как спортсмена, который знает, что такое подготовка к чемпионату и что такое завоевать путевку, не совпадает с позицией функционера. Я боюсь представить что чувствуют те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь возраст спортсмена очень короткий... Перед тем, как ребята ехали в Португалию - я лично говорил о том, что нужно ехать и выигрывать. Выигрывать несмотря ни на что. Хотя все прекрасно понимали, что место проведения Чемпионата Мира максимально неблагоприятное для нашей сборной.
8 июля состоится жеребьевка 16 сильнейших сборных планеты. ФИФА официально проинформировала о том, что получила от Украины письмо с отказом от участия на чемпионате мира. Нашу команду на турнире заменит Швейцария.
Ранее "Подробности" сообщали что у России отобрали чемпионат мира по кикбоксингу, который был запланирован в российской столице на 5-14 ноября 2021 года.
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