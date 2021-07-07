Под Черкассами случилось столкновение пассажирских микроватобусов [ Редактировать ]
На автодороге "Черкассы-Золотоноша" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух микроавтобусе. В результате аварии пострадали 6 человек, также травмы получили дети.
На месте аварии работали сотрудники "скорой" помощи, после этого всех травмированных доставили в медучреждения. двух 8-летних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией.
Отмечается, что в больнице находится 12-летняя девочка, у которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб плеча, закрытый перелом предплечья, а также ушиб грудной клетки. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Читайте также, в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. авария случилась на проспекте Науки - там столкнулись два пассажирских автобуса, информация о пострадавших и причины ДТП уточняется правоохранителями.
Кроме того, в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла 4 марта около 5 часов утра на трассе Киев-Одесса возле села Петроверовка Березовского района. Водителя грузовика, который совершил ДТП, госпитализировали с травмами.
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