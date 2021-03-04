Водитель фуры MAN не справился с управлением и протаранил припаркованный на обочине грузовик Источник: Национальная полиция Украины

В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла 4 марта около 5 часов утра на трассе Киев-Одесса возле села Петроверовка Березовского района. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, 35-летний водитель фуры MAN не справился с управлением и протаранил припаркованный на обочине грузовик DAF. Серьезные травсы получил 28-летний мужчина, который в это время помогал водителю DAF ремонтировать машину. Он скончался в карете скорой помощи.

Водителя грузовика, который совершил ДТП, госпитализировали с травмами.

Полиция выясняет все обстоятельства смертельное аварии, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Виновинку грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Черниговом фура упала с моста в Десну.