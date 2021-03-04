Под Одессой столкнулись две фуры, есть жертвы [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла 4 марта около 5 часов утра на трассе Киев-Одесса возле села Петроверовка Березовского района. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
По предварительным данным, 35-летний водитель фуры MAN не справился с управлением и протаранил припаркованный на обочине грузовик DAF. Серьезные травсы получил 28-летний мужчина, который в это время помогал водителю DAF ремонтировать машину. Он скончался в карете скорой помощи.
Водителя грузовика, который совершил ДТП, госпитализировали с травмами.
Полиция выясняет все обстоятельства смертельное аварии, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Виновинку грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Черниговом фура упала с моста в Десну.
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