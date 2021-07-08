В четверг, 8 июля, ВМС США направили в Черное море транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в Тwitter.

Корабль будет сотрудничать с союзниками по НАТО.

USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО.

Судно USNS Yuma может взять на борт 300 морпехов и 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки.

Это экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра.

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