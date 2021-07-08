В Беларуси сегодня, 8 июля, произошел пожар на территории "Минского автомобильного завода". На территории завода загорелся склад, где хранилось автомобильное масло. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси.

Пожар вспыхнул в Минске по адресу улица Социалистическая, 2а. Там находится завод "МАЗ".

Возгорание произошло внутри склада масла, поэтому наблюдалось сильное задымление.

Сейчас пожар был ликвидирован белорусскими спасателями. Огнем было охвачено 100 квадратных метров.

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