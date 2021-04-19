В США электрокар, производства компании Tesla, двигаясь на автопилоте, на большой скорости врезался в дерево и "Убил" двух человек. Страшное ДТП произошло в городе Вудлендс, штат Техас.

После столкновения с деревом машина загорелась, на тушение огня у пожарных ушло четыре часа. Одна из жертв находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая - на заднем.

Предварительное расследование пока еще не завершено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99 процентов.

Отмечается, что правоохранители проводят исследование, чтобы выяснить, сработала ли система безопасности электромобиля Tesla в момент аварии.

Читайте также, Tesla без водителя пыталась удрать от полиции на скорости 150 км/ч. Как оказалось, шофер и пассажир в это время мирно спали на задних сидениях, пока электромобиль самостоятельно мчался по шоссе и убегал от полиции. От этого патруль буквально опешил.

Кроме того, Tesla отзывает 135 тысяч автомобилей из-за высокого риска выхода из строя с сенсорного экрана и как следствие потери управления. Потенциально серьезная проблема, поскольку она приводит к потере доступа к важным функциям транспортного средства.

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