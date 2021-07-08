В Дубае прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 8 июля, в порту Дубая прогремел мощный взрыв. Вероятнее всего, он произошел на нефтяном танкере, сообщает ELINTNews.
"Крупный взрыв и пожар в порту Джебель Али, Дубай, ОАЭ. Сообщается, что это было на нефтяном танкере", - говорится в сообщении.
В сети появляются кадры огромного пожара. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.
BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS— BNO News (@BNONews) July 7, 2021
Кроме того, Dubai Media Office подтверждает взрыв и информирует, что он произошел на корабле.
"Сообщается, что пожар возник в контейнере на корабле, стоящем на якоре в порту Джебель-Али. Команда гражданской обороны Дубая работает над тушением пожара", - говорится в сообщении.
A fire has been reported to have broken out in a container within a ship anchored in Jebel Ali Port. A Dubai Civil Defense team is working to put out the blaze.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021
О пострадавших пока ничего неизвестно.
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