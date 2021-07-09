Справа рейсу МН-17: суд відхилив клопотання про допит американського розвідника [ Редактировать ]
У Нідерландах напередодні відбулося слухання у справі МН-17. Серед іншого, суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, який сформував звіт про катастрофу. Не підтримав і прохання адвокатів заслухати російських експертів про їхнє розслідування трагедії.
Наступне засідання відбудеться шостого вересня, тоді слово матимуть родичі загиблих. Нагадаю, літак рейсу MH-17 збили в небі над окупованою Донеччиною у липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту.
Міжнародна слідча група з'ясувала - літак був збитий установкою "Бук", що належить 53 бригаді з Курська Російської Федерації.
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