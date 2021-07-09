В городе Хьюстон, штат Техас, мужчина-стрелок вошел в местный океанариум и отрыл огонь из огнестрельного оружия. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает телеканал ABC.

Страшная трагедия произошла в 8 часов вечера по местному времени на втором этаже в одном из ресторанов в океанариуме Downtown Aquarium. Правоохранители нашли на месте события тела двух человек, один из которых был стрелок.

Отмечается, что также пострадала женщина, ее экстренно госпитализировали в местное медучредение. Врачи оценили ее состояние как стабильное. В настоящее время причина стрельбы утсанавливается.

Читайте также, в городе Форт-Уэрт, штат Техас, на автомойке конфликт перерос в массовую стрельбу. В результате инцидента пострадали восемь человек, Одна несовершеннолетняя девочка также была ранена, когда автомобиль сбил ее, в момент побега с места происшествия.

Кроме того, в американском городе Арвада, который находится в штате Колорадо, мужчина, в результате стрельбы, убил сотрудника полиции. Полиция также осмотрела один автомобиль на месте происшествия на возможное наличие взрывчатки.

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