Мужчина убил также еще одного человека/ фото: Rg.ru

В американском городе Арвада, который находится в штате Колорадо, мужчина, в результате стрельбы, убил сотрудника полиции. Об этом сообщает местный телеканал CBS Denver.

Фигурант, помимо копа, убил еще одного человека, чья личность в настоящее время не установлена. После того как на место происшествия прибыли коллеги убитого копа, стрелок был немедленно ликвидирован.

Отмечается, что полиция также осмотрела один автомобиль на месте происшествия на возможное наличие взрывчатки. Как отмечает телеканал, угрозы общественности больше нет.

Читайте также, в США неизвестный устроил кровавую стрельбу в казино. В результате происшествия по меньшей мере семь человек получили ранения, человек, который подозревается в стрельбе, задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной преступником на объекте почтовой компании FedEx В городе Индианаполис. Полиция заявила, что стрелок покончил с собой и больше не представляет угрозы.

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