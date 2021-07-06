Уличный конфликт в США перерос в массовую стрельбу [ Редактировать ]
В городе Форт-Уэрт, штат Техас, на автомойке конфликт перерос в массовую стрельбу. В результате инцидента пострадали восемь человек.
По данным издания, инцидент произошел после ссоры между двумя мужчинами. Пока они спорили, другой мужчина вышел, нашел пистолет и вернулся, открыв огонь. Несколько человек, находившихся поблизости, открыли ответный огонь.
Восемь человек получили ранения, хотя все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, отчасти благодаря спасательным мерам, принятыми полицейскими.
Личности подозреваемых пока не установлены. Одна несовершеннолетняя девочка также была ранена, когда автомобиль сбил ее, когда она убегала с места происшествия.
По данным газеты, большинство жертв, по-видимому, были прохожими.
Ранее сообщалось, что разъяренный мужчина открыл стрельбу по полицейским.
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