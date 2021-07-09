В Україні встановили рекорд вакцинацій від коронавірусу [ Редактировать ]
655 випадків Ковід-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужало майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили в МОЗі.
І в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Протягом восьмого липня вакциновано понад 109 тисяч людей.
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