COVID-вакцина не может вызвать коронавирус - МОЗ [ Редактировать ]
В Национальной службе здоровья подчеркнули, что вакцина против COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирусом. Однако существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
"Существует вероятность того, что человек получает первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или же может инфицироваться и заболеть после проведения вакцинации", - указано в сообщении.
В Нацслужбе здоровья разъясняют, что после прививки организм нарабатывает иммунитет минимум три недели. Анализ данных клинических исследований показывает, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.
"Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что можно заболеть. Но в этом случае заболевание можно перенести легко и без осложнений", - заверили в ведомстве.
В НСЗУ отмечают, что общая слабость или повышение температуры - это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Симптомы исчезают через несколько дней.
"Однако если появились характерные симптомы COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, - следует обратиться к своему семейному врачу", - указано в сообщении.
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