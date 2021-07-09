Страны Аравийского полуострова накрыла аномальная жара. За последнюю неделю там было установлено несколько температурных рекордов, сообщает niknews.mk.ua.

В частности, в Кувейте всю неделю столбики термометров не падают ниже +50 градусов по Цельсию, а во вторник температура поднялась до +73 градусов.

Как сообщает издание Khaleej Times, специалисты метеорологического департамента Кувейта заявили, что в последние дни июня в населенном пункте Эль-Джахра температура достигла +53 градусов, а в Аль-Нувайсибе она поднялась до +52 градусов.

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В департаменте также предупредили, что до конца недели сохранится знойная температура, и столбики термометров достигнут +50 градусов. Отмечается, что аномальное потепление в регионе распространяется с начала июня и, ориентировочно, закончится в первых числах сентября.

Издание Gulf News сообщает, что на фоне повышения температуры в некоторых крупных городах жители остались без электроэнергии, так как энергетическая система страны не справляется. Власти обратились к населению с призывом сократить потребление энергии и заменить старые кондиционеры, так как они оказывают сильную нагрузку на сеть.

В социальных сетях появился ролик, сделанный жителем Кувейта. На нем видно, как из-за сильной жары плавятся автомобили и другие пластиковые и металлические предметы, находящиеся под прямым солнцем.

Кроме того, на видео видно, как мужчина с электронным термометром измерил температуру в тени и под открытым солнцем. Прибор показал +54 и +72 градуса соответственно.

Ранее сообщалось, что в Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру.

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