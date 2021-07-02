Метеорологи зафиксировали на территории аргентинской антарктической научной станции Esperanza рекордно высокую температуру, которая достигла +18,3 градуса по Цельсию.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации. Отмечается, что эти данные были получены еще 6 февраля 2021 года, однако комитет ВМО подтвердил их только сейчас.

В течение последних трех лет на континенте стало теплее почти на три градуса. Наибольшее повышение температуры наблюдается на Антарктическом полуострове, который протянулся в сторону Южной Америки.

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По словам Джона Кинга из Британской антарктической службы, несмотря на то, что пока нет надежных данных о превышении 20-градусной температуры в Антарктике и на соседних островах, такое событие является лишь вопросом времени.

"Если учесть всю территорию, где действует Договор об Антарктике - а это все сушу южнее 60 градусов южной широты, - то в январе 1982 года на острове Сигне у нас была зафиксирована температура +19,8 ° C", - отметил он.

Кинг подчеркнул, что остров расположен за пределами континента на территории морской Антарктики.

Одной из причин повышения температуры в регионе исследователи называют повышение западных ветров, которые дуют вокруг континента. Они создают теплые условия на южной, подветренной стороне горного хребта Антарктического полуострова.

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