Как пережить жару: эффективные советы медиков [ Редактировать ]
Медики рассказали, что для людей, которые страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, жара может стать настоящим испытанием, передает newsyou.info.
Врачи посоветовали людям, которые недавно пережили такие проблемы или сейчас страдают от них, поберечься в особенно жаркие часы: с 12:00 до 16:00.
"Нужно исключить свое пребывание на солнце. С собой обязательно должна быть бутылочка с водой. Если вы почувствовали, что колит где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли", - говорят специалисты.
Ни в коем случае не стоит пить спиртное, нужно есть побольше фруктов и овощей. Пожилым людям лучше отказаться от похода по магазинам и поездок в душном транспорте.
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