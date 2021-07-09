На Донбассе количество нарушений выросло в три раза - ОБСЕ [ Редактировать ]
В пятницу, 9 июля, главный наблюдатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил о трехкратном росте количества нарушений режима тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, и проблемы становятся все острее.
По его словам, нарушение режима прекращения огня, лишения, с которыми сталкиваются мирные граждане, и ограничение свободы передвижения СММ стали более серьезными.
Миссия отметила трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Боевые действия происходили в большем количестве мест вдоль линии соприкосновения, и наблюдается заметный рост использования более смертоносных и разрушительных видов оружия, а вместе с ними и большего ущерба гражданской инфраструктуре.
Он напомнил, что в период с 21 марта по 6 июня миссия зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Почти 75% этих потерь произошли из-за мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
Сторонам необходимо срочно добиться прогресса в выполнении обязательств, связанных с противоминной деятельностью.
Кроме того, свобода передвижения гражданских по-прежнему жестко ограничивается через линию соприкосновения, и призвал открыть все соответствующие блокпосты, в том числе новые в Золотом и Счастье, отметил Чевик.
Наконец, представитель ОБСЕ призвал стороны вернуться к конструктивному подходу как на местах, так и в Рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
Ранее сообщалось, что Кравчук назвал условие возвращения переговоров в Минске. Также мы писали о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявление о встрече президентов Украины и России.
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