Правительство Словакии с 9 июля 2021 года приняло решение изменить правила въезда на свою территорию для иностранцев. Все, кто изъявит желание попасть в страну, должны зарегистрироваться в специальном кабинете. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Если человек прибывает воздушным транспортом, ему необходимо выезда заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/. Также все иммунизированные иностранцы должны пройти 14-дневную самоизоляцию.

Лица обязаны зарегистрироваться по ссылке: https://korona.gov.sk/ehranica, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны.

Отмечается, что изоляция может быть прекращена, путем получения отрицательного ПЦР-теста. Известно, что COVID-карты ЕС или сертификаты о прививках, а также сертификаты других стран признаются при условии, что такой сертификат содержит необходимую информацию на трех языках.

Читайте также, правительство Словакии приняло решение провести лотерею среди вакцинированных с главным призом в 2 миллиона евро. Правительство страны изменило правила пересечения границы, путешественники, которые получили прививку, должны будут пройти регистрацию на платформе eHranica.

Кроме того, Министерство здравоохранения Словакии заявило, что прекращает использование вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Запрет вводится на применение первой части вакцины.

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