Правительство Словакии приняло решение провести лотерею среди вакцинированных с главным призом в 2 миллиона евро. Это будет частью нового набора стимулов для повышения уровня иммунизации в стране. Об этом сообщает издание Euractiv.

Также власти решили премировать людей, которые убеждают граждан идти на вакцинацию бонусом в размере от 30 до 90 евро. При этом размер бонуса зависит от возраста человека. Правительство страны изменило правила пересечения границы. С 9 июля привитые от коронавируса путешественники будут иметь преимущества.

Отмечается, что путешественники, которые получили прививку, должны будут пройти регистрацию на платформе eHranica. Известно, что Словакия имеет один из самых низких уровней иммунизации от COVID-19 на территории Европейского Союза.

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Кроме того, в Канаде все вакцинированные против COVID-19 автоматически становятся участниками миллионной лотереи. Розыгрыш будет проходить в два этапа - первый для тех, кто получил одну дозу вакцины, финал - для полностью привитых.

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