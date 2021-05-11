Словакия прекращает использование вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
Источник: AstraZeneca
Министерство здравоохранения Словакии заявило, что прекращает использование вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.
Запрет вводится на применение первой части вакцины. Те, кто уже привился первым компонентом препарата, смогут привиться и вторым, завершив иммунизацию.
Решение о запрете было принято после того, как на прошлой неделе стало известно о смерти 47-летней женщины. Считается, что она могла умереть от применения препарата AstraZeneca, который называется Vaxzevria.
В середине марта сразу несколько десятков стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбоза после ее применения. Затем большинство стран возобновило вакцинацию. В начале апреля связь между образованием тромбов и вакциной признали в Европейском агентстве лекарственных средств, но назвали это крайне редким побочным эффектом и осложнением.
В середине апреля Дания стала первой страной, полностью отказавшейся от вакцинирования препаратом AstraZeneca.
Власти США в апреле рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса, разработанной Johnson & Johnson. По состоянию на 12 апреля в США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. При этом зарегистрировано 6 случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбозов у людей после вакцинации.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
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