Министерство здравоохранения Словакии заявило, что прекращает использование вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.

Запрет вводится на применение первой части вакцины. Те, кто уже привился первым компонентом препарата, смогут привиться и вторым, завершив иммунизацию.

Решение о запрете было принято после того, как на прошлой неделе стало известно о смерти 47-летней женщины. Считается, что она могла умереть от применения препарата AstraZeneca, который называется Vaxzevria.

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В середине марта сразу несколько десятков стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбоза после ее применения. Затем большинство стран возобновило вакцинацию. В начале апреля связь между образованием тромбов и вакциной признали в Европейском агентстве лекарственных средств, но назвали это крайне редким побочным эффектом и осложнением.

В середине апреля Дания стала первой страной, полностью отказавшейся от вакцинирования препаратом AstraZeneca.

Власти США в апреле рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса, разработанной Johnson & Johnson. По состоянию на 12 апреля в США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. При этом зарегистрировано 6 случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбозов у людей после вакцинации.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.