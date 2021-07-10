За минувшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военносдужащий. Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстреливал позиции украинской армии:

вблизи населенного пункта Зайцево - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Невельского - из артиллерии калибра 122 мм;

неподалеку от Новотошковского - из минометов 120-го и 82-го калибров;

населенный пункт Пески трижды обстреливали из минометов 120-го калибра;

в районе Троицкого - дважды из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

возле Новозвановки - из минометов 82-го калибра;

неподалеку Новомихайловки - со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

вблизи Авдеевки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

возле Орехова - из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил смертельные ранения. Кроме того, один боец ВСУ получил ранения, еще двое - боевое травмирование. Воинов доставили в госпиталь, Состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, что на этой неделе в результате очередного вражеского обстрела на Донбассе погиб заместитель начальника тыла логистики 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", майор Богдан Бродовский. Без отца осталось четверо малолетних детей.