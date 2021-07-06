В результате очередного вражеского обстрела на Донбассе погиб заместитель начальника тыла логистики 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", майор Богдан Бродовский. Без отца осталось четверо малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью. Выражаем искренние соболезнования по поводу тяжелой потери родным и близким военного!

Майор Богдан Бродовский

Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным с большим опытом. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года. В 93-й бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны.

Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Потом вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И совсем недавно, снова начал служить в 93-той бригаде.

Богдан Бродовский (слева)

"Мы много прослужили вместе: в начале войны Богдан был начпродом бригады, а я - делопроизводителем. Как человек он был всегда доброжелательным, никогда не ссорился, всегда приходил на помощь. Был хорошим человеком.

На первом месте всегда ставил свою семью. У него было четверо детей. Помню, когда с ним познакомилась, его дочь ходила в садик. И он всегда пытался забрать ее домой сам. Иногда приводил на работу. А еще у него совсем недавно родился сынок: и года не прошло. Не так давно семья поселилась в Свободном. Я ходила к ним в гости. Это очень большая потеря и для семьи, и для бригады", - вспоминает подруга по службе Татьяна.

Богдан Бродовский с семьей

Напомним, накануне 93-я бригада "Холодный Яр" тоже понесли потери – в результате вражеских обстрелов 4 июля погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный.