На Донбассе погиб майор 93-й ОМБР "Холодный яр": осталось четверо детей (фото) [ Редактировать ]
Источник: 93-я ОМБР "Холодный яр"
В результате очередного вражеского обстрела на Донбассе погиб заместитель начальника тыла логистики 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", майор Богдан Бродовский. Без отца осталось четверо малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба бригады.
Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью. Выражаем искренние соболезнования по поводу тяжелой потери родным и близким военного!
Майор Богдан Бродовский
Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным с большим опытом. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года. В 93-й бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны.
Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Потом вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И совсем недавно, снова начал служить в 93-той бригаде.
Богдан Бродовский (слева)
"Мы много прослужили вместе: в начале войны Богдан был начпродом бригады, а я - делопроизводителем. Как человек он был всегда доброжелательным, никогда не ссорился, всегда приходил на помощь. Был хорошим человеком.
На первом месте всегда ставил свою семью. У него было четверо детей. Помню, когда с ним познакомилась, его дочь ходила в садик. И он всегда пытался забрать ее домой сам. Иногда приводил на работу. А еще у него совсем недавно родился сынок: и года не прошло. Не так давно семья поселилась в Свободном. Я ходила к ним в гости. Это очень большая потеря и для семьи, и для бригады", - вспоминает подруга по службе Татьяна.
Богдан Бродовский с семьей
Напомним, накануне 93-я бригада "Холодный Яр" тоже понесли потери – в результате вражеских обстрелов 4 июля погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный.
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