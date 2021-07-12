Збірна Італії стала чемпіоном Європи з футболу [ Редактировать ]
Збірна Італії стала чемпіоном Європи з футболу.
"Сквадра Адзура" перемогла англійців із рахунком 3:2. Основний час команди завершили з рахунком 1:1. У доданому - теж не змогли визначити фаворита. Долю матчу вирішила серія пенальті. І краще їх пробили італійці.
Цей фінал увійшов в історію футболу за кількома рекордами. У ворота італійців англійці влучили вже на другій хвилині гри. Але рахунок зрівняв 34-річний Леонардо Бонуччі - найстарший з усіх футболістів, що забивав на євро у фіналі.
Українська збірна теж має свій рекорд. Наші спортсмени пройшли аж до чвертьфіналу цього престижного змагання.
Іліас, вболівальник:
Ми дуже раді привезти перемогу додому. Наша збірна заслужила її після такої тяжкої роботи. Ми - чемпіони Європи та веземо трофей в Італію. Хай живе Італія!
Леонардо Бонуччі, футболіст збірної Італії:
Завжди потрібно вірити й залишатися на позитиві. Коли прямуєш до вершини, здаватися - не можна. Це відродження італійського футболу. Ми виграли! Гадаю, ця команда принесе Італії ще багато перемог.
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