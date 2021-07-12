Збірна Італії стала чемпіоном Європи з футболу.

"Сквадра Адзура" перемогла англійців із рахунком 3:2. Основний час команди завершили з рахунком 1:1. У доданому - теж не змогли визначити фаворита. Долю матчу вирішила серія пенальті. І краще їх пробили італійці.

Цей фінал увійшов в історію футболу за кількома рекордами. У ворота італійців англійці влучили вже на другій хвилині гри. Але рахунок зрівняв 34-річний Леонардо Бонуччі - найстарший з усіх футболістів, що забивав на євро у фіналі.

Українська збірна теж має свій рекорд. Наші спортсмени пройшли аж до чвертьфіналу цього престижного змагання.

Іліас, вболівальник:

Ми дуже раді привезти перемогу додому. Наша збірна заслужила її після такої тяжкої роботи. Ми - чемпіони Європи та веземо трофей в Італію. Хай живе Італія!

Леонардо Бонуччі, футболіст збірної Італії: