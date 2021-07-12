Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат!

Девочка

Если ваше внимание привлекла девочка, сидящая на траве, это означает, что, скорее всего, у вас существуют подавленные еще во младенчестве эмоции или бессознательная травма.

Это может быть перинатальная травма или событие, которое произошло в раннем детстве. Есть опасные или травматические события, которые подавляет наш ум, но вопрос в том, чтобы вернуться к тем событиям, оживить их в памяти чтобы устранить негативные последствия.

Вот примеры травм или страхов, которые подсознание может подавлять: риск смерти во время родов, отсутствие интимных отношений с матерью (недостаточные ласки, объятия, поцелуи), чувство покинутости, отсутствие внимания к потребностям ребенка, вас оставили на долгое время в одиночестве в больнице, и т.д.

Эти события затем проецируются на бессознательные ситуации во взрослой жизни.

Бабочка

Бабочка является одним из центральных элементов картинки, поэтому она смогла привлечь ваше внимание. Это насекомое имеет разные значения в разных культурах.

К примеру, сновидения с бабочками считаются хорошим предзнаменованием и означают, что в вашу жизнь приходит что-то новое.

Однако, если бабочка исчезает в темноте, это может означать, что случится что-то плохое или вы упустите судьбоносный шанс.

В некоторых культурах бабочки даже считаются носителями мертвых душ, а белые бабочки - душами умерших младенцев.

Вы можете чувствовать странную связь с потусторонним миром и можете оказаться в тяжелой депрессии. Возможно, у вас недавно умер кто-то из близких или родных.

Если ваше внимание привлекла бабочка, скорее всего, вы обращены к прошлому, ищите потерянную душу, свою собственную либо чужую.

Клубника

Клубника находится в центре этого изображения. Это символ, представляющий сердце. В древности клубника считалась ягодой любви.

Легенда гласит, что когда умер Адонис, горе богини Венеры было настолько сильным, что она не переставала его оплакивать. Ее слезы, в форме сердца, упали на Землю и стали клубникой.

Если ваше внимание привлекла клубника, то вы больше всего боитесь неудавшихся отношений или безответной любви.

В то же время вы ищете отношений с другими людьми, что создает эмоциональный дуализм. С одной стороны, вы хотите отношений, с другой стороны, у вас есть необъяснимый страх.

Происхождение этих эмоций кроется в ваших отношениях с родителями или в отношениях ваших родителей. Их любовь является примером и основой для ваших собственных отношений.

Если вы испытывали недостаток любви между родителями, то, возможно, взяли эти образы, эмоции и страхи, пережили их как собственные и перенесли в свои отношения с другими людьми (особенно романтические отношения).

Череп

Череп не явно присутствует на этой картинке, но все другие элементы образуют оптическую иллюзию. Если вы опустили все реальные элементы и сначала увидели череп, это означает, что у вас есть внутренний страх смерти, который может проявляться в виде приступов страха и паники в обычных жизненных ситуациях.

Страх смерти является нормальным для большинства людей, но иногда он вырастает до невыносимых размеров. Этот страх может быть вызван определенными ситуациями.

Вы, возможно, были свидетелем чьей-то смерти, были участником форс-мажорных обстоятельств или переживаете по поводу смерти ваших родственников.

Возможно, таким образом вам представляется умерший и забытый член семьи.

Деревья

На этом рисунке мы видим 2 дерева, расположенных на периферии, а их кроны соединяются, образуя мост.

Это означает, что вам присуще 2 индивидуальности. В крайних случаях эта двойственность выражается биполярным расстройством или шизофренией.

Самое смешное, что один из этих людей (или оба) являются только проекцией ваших эмоций, решений, настроения и т.д. Это невозможно описать, потому что это очень индивидуально и требует длительного наблюдения.

Если у вас наблюдаются очень резкие изменения настроения или чрезмерные и постоянные симптомы, которые мешают повседневной жизни, стоит посетить специалиста.

Наконец, подчеркнем, что этот тест не является медицинским диагнозом. Это всего лишь тест, который может дать очень общую информацию о вас.

Прежде чем делать какие-либо выводы о своем состоянии всегда стоит проконсультироваться со специалистом в этой области. Мы надеемся, что этот тест вам понравился и вы узнали что-то ценное.

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