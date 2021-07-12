Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за май 2021 года сократилась на 5,5 млрд гривен. По состоянию на конец марта 2021 года долги составили 68,9 млрд гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 мая долги украинцев составили:

За поставку и распределение природного газа - 26,0 млрд гривен,

За поставку тепловой энергии и горячей воды - 22,7 млрд гривен,

За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,3 млрд гривен,

За управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен,

За обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,

За поставку и распределение электрической энергии - 7,3 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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