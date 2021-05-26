Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси [ Редактировать ]
Источник: Укрэнерго
Национальная комиссия Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передает "Интерфакс".
Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям, и манипуляциям на рынке.
По словам Тарасюка, НКРЭКУ скорее всего продлит ограничение и после 1 октября.
18 мая глава Минэнерго Герман Галущенко направил в НКРЭКУ письмо с требованием ограничить поставки электроэнергии из стран, не входящих в Единую энергосистему Европы (ENTSO-E), в том числе из России и Беларуси.
Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности.
13 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который наделяет Нацкомиссию правом ограничивать импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Напомним, что импорт электроэнергии из России Украина возобновила в октябре 2019 года после четырех лет перерыва. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи".
С 1 апреля 2020 года Украина ввела пошлину в размере 65% на поставки электроэнергии и некоторых видов энергетического угля из России.
В апреле 2020 года импорт российской электроэнергии прекратился из-за пандемии коронавируса. 16 декабря запрет на импорт был снят.
3 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, а с 1 февраля - из России. Украинские власти назвали это вынужденной мерой из-за дефицита электроэнергии в стране на фоне морозов и заявили о намерении отказаться от импорта из России и Беларуси после присоединения к энергосистеме ЕС.
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