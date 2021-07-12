Зеленский проведет разговор с президентом Молдовы [ Редактировать ]
Владимир Зеленский сегодня проведет телефонный разговор с главой Молдавии Маей Санду. Президент планирует поздравить Санду с победой ее партии в парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в Берлине.
По словам представителя президента, телефонный разговор Владимира Зеленского и Маи Санду начнется уже в скором времени.
"Сегодня утром Зеленский был одним из первых. кто поздравил ее через твиттер. Сейчас будет иметь возможность сказать все лично", - добавил Сергей Никифоров.
Стоит отметить, что партия Майи Санду "Действие и Солидарность" одержала уверенную победу на досрочных парламентских выборах с результатом 52,8% голосов.
Владимир Зеленский, со своей стороны, сразу поздравил коллегу президента с победой демократических проевропейских политических сил и отметил, что это является важным шагом на пути к дружеских реформ.
"Такая победа, как в Молдове произошла, она открывает двери для реформ, которые запланировала Санду. Они будут говорить об этом, и будут говорить о том, что наши страны могут помогать друг другу на пути к Европе, и в рамках Ассоциированного трио", - отметил Никифоров.
Ранее Зеленский рассказал о планах на второй президентский срок.
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