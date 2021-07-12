Выборы в Молдове: у Санду монобольшинство в парламенте [ Редактировать ]
В Молдове на выборах по результатам обработки 100% бюллетеней побеждает партия "Действие и солидарность" (PAS), лидером которой была нынешний президент Майя Санду. Об этом сообщает сайт ЦИК Молдовы.
Отметим, что ее партия получает монобольшинство в парламенте.
Сообщается, что PAS набрала 52,80% голосов избирателей, на втором месте блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) Игоря Додона с результатом 27,17% голосов. Третье место досталось партии "Шор" - 5,74% голосов.
Остальные политические силы не проходят в парламент. На выборах проголосовали 1 млн 477 тысяч избирателей - это почти половина от общего населения. За границей проголосовали более 212 145 избирателей.
PAS может получить 62-63 места, блок коммунистов и социалистов - 32, а партия "Шор" - 6 мест.
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