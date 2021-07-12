Газопровод "Северный поток-2" - это не экономический проект, а вопрос безопасности Украины и ряда европейских стран. Решать его за счет Украины недопустимо.

Об этом сообщается в интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию LRT.

По его словам, многие европейские страны понимают, что "Северный поток-2" - это вопрос безопасности не только Украины, но и многих других стран Европы.

"Поэтому я считаю, что эти вопросы можно решить только комплексно. Не может быть, чтобы за счет Украины решались проблемы европейского континента. Я считаю, что это просто недопустимо. Поэтому мы будем бороться столько, сколько сможем и, я уверен, дольше, чем многие страны", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Меркель проведут принципиальный разговор по "Северному потоку-2". Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.

Также мы писали о том, что США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины.

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