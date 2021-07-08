Зеленский и Меркель проведут принципиальный разговор по "Северному потоку-2" [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет принципиальный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, относительно российского газопровода "Северный поток-2".
"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор", - заявил Кулеба.
Он отметил, что Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.
"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - добавил министр.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июля, отправится с визитом в Литву
В понедельник, 5 июля, в МИД Украины рассказали о подготовке визита президента Владимира Зеленского в США
Он заметил, что ловушка безопасности, как для Украины, так и для Еворопы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным при одном условии